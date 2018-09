O segundo dia do VIII Cirquito Country e 2ª Feira Agropecuária do município de Epitaciolândia, ocorrido nesta sexta-feira, dia 31, teve como principal evento, a abertura do campeonato de rodeio.

Muitos vaqueiros que vieram de outras localidades como Xapuri, Rio Branco, Sena Madureira e os locais, estiveram na arena do empresário Companhia de Rodeios Raio de Lua, apresentou vários touros que não deixou barato no primeiro dia, fazendo com que muitos não chegassem aos oito segundos.

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, esteve na abertura e agradeceu a presença das pessoas que foram assistir o espetáculo. “É muito gratificante em ver que todos que estão aqui, estão gostando. A festa está bonita e esperamos um público maior neste sábado quando teremos apresentação e escolha da nova garota country, além da dupla sertaneja com o show nacional. Vocês são nossos convidados! “, disse o gestor.

Veja abaixo vídeos e fotos dos melhores momentos da segunda noite abaixo.



VEJA FOTOS ABAIXO

1 de 69

Comentários