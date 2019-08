Gladson Cameli marcará presença na festa, que é um dos maiores eventos do estado

O povo gosta de festa. A abertura do XX Festival do Açaí, ontem a noite em Feijó, comprovou isso. Uma multidão se aglomerou na Rua Contorno Beira Rio para prestigiar o início de umas das maiores festas do interior do Acre.

As 22 horas, ao lado do deputado estadual Marcos Cavalcante, o anfitrião da festa, o prefeito Kiefer Cavalcante declarou oficialmente aberta a edição 2019 e disse que a cidade estava honrada por receber tantos visitantes.

A solenidade de abertura foi em grande estilo. Foram apresentadas as dez beldades que neste sábado (10), que disputam o título de Garota do Açaí.

“Para nós é uma honra e uma grande responsabilidade receber todos vocês aqui. Preparamos uma festa para a família, para que todos possam aproveitar da melhor maneira. Sintam-se em casa. Obrigado a equipe que se desdobrou para organizar tudo e muito obrigado ao governo do estado pelo apoio”, disse Kiefer.

No palco, passaram as bandas Trio Furacão e o cantor de arrocha Thiago Jhonatan.

Açaí não vai faltar

Na praça de alimentação a barraca mais procurada, logicamente foi a do açaí. Vendido em garrafinhas e em copo, o produto agradou quem fez a degustação.

Segundo Júlia Beto, da empresa que comercializa o açaí, até o encerramento não vai faltar açaí para abastecer os visitantes.

Neste sábado (10), a programação do Festival do Açaí tem sequência com motocross e abertura do Festival de Praia, durante o dia.

O governador Gladson Cameli também marcará presença na festa. A partir das 22 horas acontece a escolha da Garota Açaí. Em seguida sobe ao palco Hangel Borges, Gabriel Lerner e Nosso Samba.

