Absoluto A abre 3ª etapa do Acreano de Tênis de Mesa nesta sexta-feira, em Rio Branco

Os atletas brasileiros Thiago Braz e Augusto Dutra estreiam às 21h50 (horário de Brasília)nas provas classificatórias do salto com vara no Mundial de Atletismo de Eugene, no Oregon (Estados Unidos). Campeão olímpico na Olimpíada Rio 2016 e bronze em Tóquio, Braz disputará no Grupo A da qualificação, com outros 16 competidores, entre eles o sueco Armand Duplantis, atual campeão olímpico e recordista mundial.

O compatriota Augusto Dutra está no Grupo B, que representou o Brasil nos Jogos de Tóquio, caiu no Grupo B, que reúne 15 atletas. A final por medalhas reunirá 12 competidores que obtiverem os melhores tempos na fase qualificatória. As provas ocorrerão no Estádio Hayward Field, onde na última terça (19), Alison dos Santos conquistou a medalha de ouro nos 400 metros com barreiras.

Atual número 3 do ranking mundial, o paulista Thiago Braz já faturou duas vezes a medalha de prata nesta temporada. A primeira em março, ao saltar 5,95 metros no Mundial Indoor da Sérvia; e a outra em junho, na etapa Estocolmo (Suécia) do circuito mundial Diamond League, disputada ao ar livre, com a marca de 5,93 m.

Conterrâneo de Braz, também nascido em Marília (SP), Augusto Dutra foi prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru), em 2019. Nesta temporada, Dutra venceu o Sul-Americano Indoor em Cochabamba (Bolívia), com marca de 5,50m, e também foi ouro no Troféu Brasil, ao saltar 5,40m.

Almir Júnior faz final sábado no salto triplo

O gaúcho Almir Júnior vai em busca do pódio no salto triplo às 22h deste sábado (23). Ele assegurou presença entre os 12 classificados à final com salto de 16.71m, o nono melhor na classificação geral. O primeiro lugar ficou com o português Pedro Pichardo (15.16m).

“É bom estar de volta, me sentindo bem. Eu quero melhorar, posso melhorar. A gente ainda tem uns ajustes para fazer, mas estou feliz por ter entrado na final e sair saudável”, disse Almir, em depoimento à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). “Tenho certeza de que posso saltar acima dos 17 metros, trabalhei para isso.”, garantiu.

Medalhista de prata no Mundial Indoor de Birmingham (Grã-Bretanha), em 2018, Almir conseguiu sua melhor marca pessoal, 17,53m, antes de enfrentar várias lesões.