Academia Acreana de Letras (AAL) empossa novos imortais neste fim de semana

A defensora pública geral, Simone Santiago, concorre à reeleição em votação que acontece no próximo dia 21 de novembro, nas eleições da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC). O prazo para as inscrições de defensoras e defensores públicos interessados em participar do pleito 2022 encerrou às 14h desta quinta-feira, 3 e apenas uma candidatura foi registrada, a da atual gestora.

A recondução da defensora-geral, Simone Santiago, se dá pelo trabalho de credibilidade que vem desempenhando a frente da instituição. Em todos os anos eleitorais na DPE/AC, é comum o envio de uma lista contendo três nomes que são submetidos à escolha do chefe do Executivo, mas neste pleito apenas um nome será enviado.

O momento é favorável para a candidata à reeleição, Simone Santiago, principalmente porque em seu primeiro mandato ela cumpriu todas as metas estabelecidas durante a campanha, como a nomeação das defensoras e defensores públicos aprovados no concurso da DPE/AC, a ampliação do orçamento, articulação para aumento de vencimentos e a gestão da folha de pagamento feita pela própria instituição.

O mérito dos avanços da Defensoria Pública também é da gestão do atual governador, Gladson Cameli, com destaque para o encaminhamento do Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, que viabilizou a suplementação e nomeação dos 15 novos defensores públicos que já estão atendendo no interior do Acre. Outra importante conquista aprovada por Gladson foi o aumento do percentual orçamentário da Defensoria, de 0,9% para 1,5%.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários