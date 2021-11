Acadêmico de medicina baleado por policial passa por cirurgia e está bem, segundo parentes

O caso registrado neste ultimo sábado, 27, deixou moradores locais surpreso com o PM que segundo populares, deu dois tiros em uma pessoa sem motivo claro e fora de seu expediente.

O vídeo gravado por participantes da festa circula pelas redes sociais. No vídeo é possível ver uma das mulheres do sargento brigando com ele após o mesmo dar os disparos sobre a vitima. O sargento tem relacionamento à três (trisal) e até o momento não há informações sobre o destino do sargento bem como o estado de saúde da vitima.

De acordo com relatos de populares presente no local, os disparos teriam sido causado por ciúmes, outros dizem que seria por uma confusão de xingamentos e baixarias, mas até o momento ainda não se sabe o real motivo do incidente.

A equipe do Jornal Oaltoacre segue apurando o caso e trará mais informações a qualquer momento.

Veja os vídeos:

