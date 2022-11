Ação conjunta consegue recuperar veículos roubado no Acre com destino à Bolívia

Na Marca da Cal / Fotos: John Catão

Numa final de 11 gols, a equipe do Revolução/Brasileia conquistou neste sábado (5), no ginásio Álvaro Dantas, o troféu de campeão da 5ª edição da Copa TV Gazeta de Futsal. Na grande decisão, o time da fronteira superou o Carlos Barbosa, de Xapuri, por 7 a 4. Ângelo (2x), Jefson, Carlos Eduardo (2x), Carlos Renan e Renan Fabrício fizeram os gols do time campeão, enquanto Diego, Rayson, Alisson e Louzario descontaram para o time xapuriense.

Jogo

O primeiro tempo de partida foi bastante igual, tanto que as duas equipes foram para os vestiários com igualdade no placar por 2 a 2.

Na etapa complementar, a partida seguiu acirrada, mas aos poucos, a equipe brasileense conseguiu abrir certa vantagem no placar do jogo.

Com o time xapuriense em desvantagem no placar, a comissão técnica passou a apostar no goleiro linha para uma virada no placar, mas não teve jeito e foi castigada pela ousadia e os erros cometidos durante o transcorrer da partida e o resultado final apontou vitória do time brasileense por 7 a 4.

Os melhores

Na lista dos melhores da competição aparece o ala Rodriguinho, do Revolução/Brasileira. O atleta não somente foi o artilheiro do torneio, com dez gols assinalados, como também, foi eleito o atleta revelação do torneio e recebeu o troféu “Maurício Generoso”. Rodriguinho, pelo feito, foi premiado com um vale compra e uma bonificação em dinheiro no valor de R$ 250,00.

Com boas defesas na competição, o goleiro Ismael, atleta dos Amigos do Doca, foi apontado como o melhor da posição, assim bonificado com um vale compra e uma bonificação em dinheiro no valor de R$ 250,00.

Os números da competição

Nesta sua quinta edição, a Copa TV Gazeta de Futsal proporcionou 36 jogos. No requisito gols marcados, a média de gols alcançou a cifra de 5,08 por jogo (183 gols).

