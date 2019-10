Um roubo de uma caminhonete modelo Toyota/Hilux, ocorrido no dia 9 na cidade de Boca do Acre, teve seu final feliz, apesar da situação onde o dono passou por situações de constrangimento quando os bandidos levaram seu veículo.

O veículo foi trazido pelos bandidos para o lado boliviano de Cobija, mas, graças ao trabalho integrado entre as forças do Acre e de Pando (Bolívia), foi possível localizar o bem e ser interceptado pelas autoridades do país vizinho.

Na manhã desta segunda-feira, dia 14, a comandante do 10º Batalhão do Alto Acre, juntamente com o proprietário, foi até o comando da Polícia Nacional Boliviana em Cobija, para que a vítima tivesse a restituição do seu bem.

“Ao descobrir que o veículo estava no lado boliviano, comunicamos à Diprove, departamento responsável por este tipo de trabalho, de pronto atendeu, localizou e realizou a devolução. Isso mostra mais uma vez a integração das forças para combater esse tipo de ilícito, além de coibir a ação dos suspeitos”, disse a comandante do 10º Batalhão do Alto Acre em Brasiléia.

