Ação conjunta da PRF e Polícia Militar prende dupla que roubou posto de gasolina em Porto Acre

Na última terça-feira (03) Polícia Rodoviária Federal no Acre juntamente de uma guarnição da Polícia Militar, deteve dois homens envolvidos em um assalto a um posto de gasolina na Vila Pia, no km 39.0 da BR-317, no município de Porto Acre/AC.

Ao comparecer no km 39 da BR-317, a PRF apurou a informação da ocorrência de um assalto à mão armada e um disparo feito em um posto de gasolina na Vila Pia, e que os criminosos haviam fugido de carro em direção a Rio Branco. No caminho, a PRF foi informada por populares que o veículo do roubo adentrou em um ramal e atolou quilômetros à frente.

Com essas informações, a guarnição da PRF se deslocou para o ramal em questão onde encontrou o veículo abandonado, com a barra de direção quebrada. As buscas continuaram e a equipe encontrou a guarnição da PM que havia encontrado um documento pessoal no interior do veículo, que pertencia a um dos autores do crime. Após seguirem as buscas, as equipes conseguiram informações do paradeiro do dono do documento e envolvido no crime, que foi detido e levava consigo o valor subtraído no assalto e drogas para consumo próprio.

A PRF e a PM deslocaram-se para outro ramal e, já no início do local, as equipes se depararam com o outro meliante em uma motocicleta. Ele foi abordado e detido, com as guarnições realizando buscas até sua casa, onde foi encontrada a pistola do crime e drogas, além daquelas que foram achadas em sua motocicleta.

A polícia ainda voltou na casa onde tinha encontrado um dos envolvidos, em busca de outro revólver, mas no local as equipes não encontraram o objeto em questão.

Os homens foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco/AC, onde o primeiro responde como autor do crime, posse de drogas, disparo de arma de fogo e corrupção de menores. Já o menor de idade responde por posse ilegal de arma, tráfico de drogas e roubo.

