Na manhã desta quinta-feira, 31, uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar do município de Xapuri, coordenada pelo delegado titular, Alex Danny, terminou com a prisão de três pessoas envolvidas no comércio de vendas de drogas na cidade.

O trabalho flagrou Charles Oliveira Da Silva, Weverson Oliveira da Silva e Alan Gomes da Silva, todos residente na cidade de Xapuri. Segundo foi informado, estes já foram detidos anos atrás pelo crime de tráfico de drogas.

Na chegada dos policiais ao ponto de vendas de drogas, Weverson e Alan tentaram fugir pelo fundo da residência, sendo impedido pelos policiais. No local, foi encontrada uma certa quantidade de maconha.

Um menor de idade que era usado pelos maiores para fazer entrega de drogas aos clientes da “boca de fumo”, foi conduzido para a delegacia. Delegado Alex Danny que participou de toda operação policial, autuou em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores, todos maiores de idade envolvidos no crime.

No ano de 2015, Charles Oliveira da Silva foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, juntamente com outra garota pelo Inspetor Eurico Feitosa e sua equipe, quando estavam chegando na cidade de Xapuri com um quilo de ‘Crack’ para ser comercializado na cidade.

