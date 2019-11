O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia5, e foi registrada por sistema de segurança. A cena mostra dois homens em uma moto boliviana, sendo que o garupa estava armado, abordando uma senhora que estava com uma amiga.

O homem mostra uma arma ao descer da garupa da moto. Após a garupa descer, ele monta e empurra a condutora, identificada como Raimunda Gomes de Melo que assustada, não consegue sair a tempo enquanto o ladrão monta e acelera, fazendo com que caísse no chão.

Os dois fugiram tomando rumo ignorado. Rapidamente, o Ciosp foi acionado mas não conseguiu localizar a dupla e nem a moto, restando o contato imediato com as autoridades do lado boliviano, passando as características do veículo com a placa.

Em questão de horas, a moto foi localizada em um bairro da parte alta da cidade de Cobija e foi comunicado ao comando do 10º Batalhão. A comandante, Major Ana Kássia, na manhã desta terça-feira, dia 5, juntamente com a vítima, se deslocaram para irem buscar o veículo roubado.

“Essa integração entre as polícias da fronteira estão surtindo efeito. Graças ao trabalho ágil das corporações, foi possível localizar o veículo roubado e pudemos fazer a restituição do mesmo à proprietária hoje”, disse a major Ana Kássia.

Os suspeitos ainda não foram identificados e localizados pelas autoridades. Mas, acreditam que, com as informações obtidas, o andamento para chegar aos dois em breve.

