Ação conjunta entre PRF e Polícia Militar do Acre recuperam veículo roubado no MS

Um trabalho conjunto envolvendo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar do Acre, fizeram com que um veículo tipo caminhonete, modelo Nissan, placas RCL1C91, fosse apreendida no momento que chegava na cidade de Epitaciolândia, na fronteira do Acre com a Bolívia.

Segundo foi apurado, o veículo teria passado no posto fiscal da PRF localizado no entroncamento de acesso à cidade de Xapuri, sentido Epitaciolândia, quando averiguaram a placa. Foi constatado que haveria uma restrição de furto no estado do Mato Grosso do Sul.

Foi então que pediram apoio ao comando do 5º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Brasiléia, afim de evitar que o veículo pudesse passar para o lado boliviano. Uma barreira foi montada já próximo a chegada da cidade para interceptar a chegada.

Segundo o Boletim de Ocorrência, condutor do veículo de nacionalidade boliviana, afirmou ter comprado a caminhonete por indicação de um amigo, e já teria pago um valor de 72 mil reais pelo bem, acertando o pagamento de mais 100 mil reais para data oportuna.

O condutor foi detido e conduzido para a delegacia de Polícia Civil do município juntamente com o veículo, onde poderá se indiciado pela acusação de receptação de roubo.

O caso passa agora para a polícia civil que deverá apresentar o boliviano ao judiciário para procedimentos de praxe.

