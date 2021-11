Ação conjunta resulta na prisão de acusado de assaltos com arma fogo na fronteira

Os três réus denunciados pelo assassinato do empresário José Carlos Saturnilho foram absolvidos. A decisão foi do Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar, em sessão realizada na terça-feira, 23.

O empresário José Carlos Saturnilho foi executado a tiros. O crime aconteceu na noite de 11 de junho de 2014, em bar, que funcionava na Rua Izaura Parente.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Acre, a vítima jogava sinuca na companhia do filho quando foi surpreendida por criminosos e assassinada, sem qualquer chance de defesa. Na sequência os dois executores fugiram em uma motocicleta.

Mais de sete anos depois do crime, os três acusados foram levados ao banco dos réus. Dirceu Kruger, Antônio Carlos da Silva Oliveira e Izaque de Oliveira Cruz foram denunciados por homicídio qualificado.

Segundo a investigação, Dirceu seria o mandante do crime, enquanto Antônio Carlos e Izaque participaram diretamente do crime. O motivo seria acerto de contas, mas por falta de provas o Ministério Público do Acre pediu a absolvição dos três acusados.

Com informações de acrenews

Relembre o caso:

Comentários