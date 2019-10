O delegado titular do município de Brasiléia, Sérgio Lopes, se reuniu com a imprensa na tarde desta quinta-feira, dia 24, para falar do trabalho realizado em conjunto com os demais órgãos de segurança do Acre, para falar do trabalho realizado que resultou na prisão de pessoas envolvidos em vários crimes, apreensão de escopeta e de receptador.

Segundo foi apurado, esse grupo vinha atuado na fronteira, além de locais na zona rural de Brasiléia, onde roubavam o que podiam dos colonos, principalmente armas. Devido a prisão de um dos envolvidos, foi possível chegar até os demais envolvidos, além de um receptador.

Ao todo, seis foram detidos, sendo que três são menores e os maiores, sendo identificados como; Jean Muniz Araújo, Keurin Jhones da Silva e Silva, Jhonios Cavalcante Parreiras, além de Sandoval Rodrigues Araújo, que vai responder pela receptação de uma roçadeira.

Foi relatado que o grupo vinha atuando também, no lado boliviano, nos bairros que fazem divisa pelo rio Acre. Estes de posse de canoas, atravessavam o rio e praticavam vários assaltos e depois, voltavam para Brasiléia com os produtos para vender. Uma arma tipo escopeta também foi localizada e apreendida, juntamente com produtos roubados como; roçadeiras, caixas de som, televisores, entre outros.

Segundo uma das vítimas de nacionalidade boliviana, que foi até a delegacia para recuperar uma das roçadeiras, contou que foi surpreendido em casa na noite do último domingo. Contou que teve armas apontadas contra sua cabeça, inclusive uma metralhadora.

Para o delegado Sérgio Lopes, essa operação conjunta desmantelou um grupo criminoso que vinha atuando em parte da regional do Alto Acre, praticando vários tipos de crimes contra o patrimônio e a vida. Todos estão à disposição da Justiça e já foi pedido a internação dos menores e a prisão preventiva dos maiores.

