Uma ação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com o apoio da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP), Delegacia Especializada de Combate a Roubos e Extorsões (Decore) e Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), retirou de circulação o principal líder de uma facção criminosa com forte atuação no Estado.

Francisco das Chagas Olveira, vulgo “Ozim”, era um dos homens mais fortes da facção Bonde dos 13. Ele passou 21 anos preso e estava há cinco dias em liberdade monitorada. A atuação de Ozim no mundo do crime é conhecida da Polícia. Segundo as investigações, ele incitava os membros da facção a responderem com sangue contra outras facções que atuam no Acre.

Na ação, os policiais prenderam: Francisco Deuzimar da Silva Lima, 31 anos, e Carlos Daniel de Araújo Xavier, 21 anos. Os dois agiam como seguranças de Ozim. Foi localizado com eles uma pistola 380 de duas pistolas 9mm, munições. Todas as armas de alto poder letal. As prisões aconteceram na região do Loteamento Praia do Amapá.

Já na Sobral, os agentes prenderam Valdir Silva de Souza, vulgo ‘Valdico’. Ele liderava a facção na Sobral.

