Ação da Polícia Civil prende investigados por roubo na Bolívia e recupera Veículo com restrição de roubo em Plácido de Castro

São 500 vagas para quem deseja ganhar novos conhecimentos e conquistar mais espaço no mercado de trabalho

Não perca a oportunidade de estudar de graça e atualizar ou aperfeiçoar seus conhecimentos para estar pronto para os constantes desafios do mercado de trabalho, o Senac Acre por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) disponibiliza 500 vagas em 39 cursos a distância destinado a pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse 2 salários-mínimos federais. As inscrições seguem até dezembro ou até quando durarem as vagas. Para se inscrever acesse www.ead.senac.br/gratuito

São vagas nos cursos nos segmentos de Beleza, Saúde, Tecnologia da Informação, Moda, Gastronomia, Comunicação, Turismo, Comércio, Gestão e Administração.

Para todos os cursos será preciso possuir acesso a um computador com sistema operacional, navegador padrão e acesso à internet, pois os cursos serão ofertados na modalidade de educação à distância, sem encontros presenciais, o que possibilita uma aprendizagem desenvolvida de forma autônoma e com flexibilidade de horário.

José Ricardo Pires, coordenador do ensino a distância no Senac Acre, além da gratuidade e o ensino de qualidade presente em todos os cursos da instituição, reforçou outras facilidades presentes no Senac Ead. “O aluno pode fazer o curso de onde ele tiver, o horário que ele puder e são cursos com certificação com validade nacional”.

O coordenador explicou que as vagas são destinadas ao público em geral e principalmente para aqueles que buscam oportunidades de empregos de fim de ano. “As empresas estão se preparando para o aumento de vendas neste final de ano e é importante que as pessoas que estão desempregadas procurem se qualificar para essas vagas provisórias e de repente até serem efetivadas”, finalizou Pires.

Antes de efetuar a inscrição é importante que o candidato tome conhecimento das informações de “Pré-requisitos” de cada curso e certificar-se de que atende a todos os critérios exigidos.

