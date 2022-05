Ação da segurança prende cinco integrantes de organização criminosa no Bujari

Muita música, alegria e diversão marcou a tarde da melhor idade nesta quarta-feira, 18, no Centro de Convivência do Idoso.

Ao som de muito forró e músicas juninas, os idosos se divertiram juntamente com o secretário de assistência social, Djahilson Américo e a coordenadora Suelen Araújo e equipe.

A partir de agora, em cada quinzena do mês o Centro de Convivência do Idoso Andrelino Avelino da Silva irá receber os idosos, numa tarde de animação, brincadeiras, distribuição de lanche, sorteio de brindes e forró Ao som de Raimundo dos teclados.

O psicólogo Luan Fernando realizou palestra de conscientização contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. “Hoje viemos falar para nossos idosos sobre um tema muito importante que é o cuidado com nossas crianças e adolescentes em relação ao abuso sexual, um problema de cunho social e importante de ser debatido com a terceira idade, por que eles tem netos e precisam estar atento aos sinais de abuso, bem como socializar com os jovens da família”, disse.

O vereador Elenilson Cruz participou da atividade juntamente com os idosos. “É muito importante esse encontro quinzenal dos idosos, onde eles podem dançar, se divertir e interagir entre eles, já trabalharam tanto na vida, merecem um espaço aconchegante e que proporcione lazer a todos eles, e a prefeita tem esse olhar carinhoso para nossa terceira idade”, afirmou o vereador.

A coordenadora do Centro do idoso, Suellen Araújo, juntamente com a equipe de profissionais que ali trabalham, têm a missão de atender com qualidade os idosos que frequentam o espaço. “É um prazer poder atender nossos idosos, onde a cada quinze dias temos o forró da melhor idade, que já é uma tradição deles, mais nós também oferecemos atividade física, aqui cuidamos do corpo e da mente, temos um carinho especial por todos os nossos idosos, somos amiga, conselheira, psicóloga, aqui fazemos um trabalho de acolhimento, por tanto queremos agradecer nosso secretário Dhjaison e a Prefeita Fernanda Hassem que está sempre presente no centro do idoso”, finalizou.

