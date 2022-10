Ação das forças de segurança na fronteira prende suspeitos, drogas e arma após bandidos atirarem em policiais

Uma guarnição da Polícia Civil recebeu uma suposta denuncia de um segundo homicídio que teria ocorrido no Bairro José Hassem, nas proximidades da quadra sintética no início da noite deste domingo, dia 23.

O primeiro homicídio ocorreu em uma invasão nas proximidades do 1º Pelotão de Infantaria de Selva, ainda no Bairro Liberdade, quando um homem foi assassinado com vários tiros a queima-roupa, por volta das 14 horas.

Segundo coletado, teria sido espalhado um boato que havia ocorrido um outro homicídio no Bairro José Hassem, que seria uma retaliação de um grupo rival, do qual a primeira vítima seria membro.

Quando a equipe da Polícia Civil chegou no local para ver a veracidade dos fatos, encontrou um grupo que, ao perceber a viatura, sacaram de armas e efetuaram disparos.

De pronto, os policiais revidaram a injusta agressão, efetuando disparos contra o grupo que fugiu para dentro da mata que faz divisa com o lado boliviano. Foi pedido reforço e apoio da Polícia Militar que enviou guarnições para o bairro.

Ainda estão averiguando se houve uma emboscada contra os policiais ou se foi uma ação isolada de um grupo ao perceber a presença dos mesmos no local.

A ação dos bandidos, se leva a crer que pode estar relacionado à guerra declarada entre dois grupos criminosos que vem disputando bairros das cidades da fronteira.

Mais informações a qualquer momento.

