Ação Dia das Mães do Sicoob sorteia R＄ 80 mil para quem contratar seguro de vida

Podem concorrer cooperados e não cooperados que adquirem um dos seguros de vida incluídos na campanha

Maternidade e segurança são dois temas que combinam. Pensando nisso, o Sicoob uniu esses dois assuntos na ação de Dia das Mães deste ano. De segunda-feira (2) até o dia 8 de maio, todas as pessoas que comprarem o Seguro de Vida individual, Vida Simples ou Vida Mulher irão concorrer a um vale-poupança no valor de R$ 80 mil.

Intitulada como “Amor de Mãe é…”, a campanha do Sicoob valoriza acima de tudo o carinho materno ao mesmo tempo em que mostra a importância de proteger quem se ama. “O Dia das Mães é uma das datas mais importantes do nosso calendário, mas não deve se restringir a esse dia ou ao mês de maio. Precisamos sempre homenagear o trabalho incessante da maternidade e tomar decisões que tornem a vida dessas mulheres mais segura e feliz”, Guilherme Ciarrochi Ferreira, diretor comercial do Sicoob Seguradora.

Para participar, basta procurar o Sicoob mais próximo ou acessar o App Sicoob e escolher o plano que melhor atende às suas necessidades. A instituição financeira cooperativa oferece planos flexíveis, personalizados, com valores acessíveis e um conjunto de serviços exclusivos para proteger toda a família.

Como parte da campanha, o Sicoob convidou a palestrante Mari de Oliveira, para conversar sobre maternidade real e possibilidades. A palestra ocorrerá dia 2 de maio, às 19h, e será transmitida no canal oficial do Sicoob no YouTube. Ao longo da live, serão passadas todas as informações da ação.

SERVIÇO

Campanha “Amor de Mãe é…”

De 2 a 8 de maio

Live da palestra no canal oficial do Sicoob no YouTube

