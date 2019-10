O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e do Grupamento Especial de Fronteira (Gefron), formado por militares das polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, com apoio da Secretaria Extraordinária de Operações Integradas do Ministério da Justiça (SEOPI/MJ), realizou nesta quarta-feira, 16, operação de fiscalização e controle a veículos, especificamente a táxis e caminhões de carga que passavam pelo entroncamento de Senador Guiomard.

Essa é a primeira operação desta natureza feita pelo Gefron, com duração de 24 horas, que tem como objetivo coibir o tráfico de drogas, produtos de contrabando e outros materiais ilícitos. De acordo com um dos coordenadores do Gefron, coronel Rômulo Modesto, o local da abordagem é estratégico, uma vez que entram em Rio Branco veículos advindos de Plácido de Castro, Epitaciolândia e Brasileia, sendo esses municípios que fazem fronteira com Bolívia e Peru.

“É um ponto de grande fluxo de veículos, a gente observa que esse ponto aqui é o mais utilizado por pessoas que têm intenção de cometer algum tipo de crime de fronteira e por esse motivo o Gefron já inicia suas atividades com esse tipo de operação”, destacou.

Durante abordagem a um táxi que vinha sentido Epitaciolândia/Rio Branco, foram encontradas mais de 100 caixas de medicamentos veterinários de origem americana, e que segundo a equipe do Gefron o motorista não soube explicar a origem dos produtos e não apresentou nota ou qualquer documento que comprovasse a entrada legal do material transportado. Diante do flagrante, toda a mercadoria foi apreendida e o condutor encaminhado à Polícia Federal para serem tomadas as devidas providências.

No período da tarde a equipe do Gefron flagranteou mais um veículo portando 80 caixas de cigarros, o que caracteriza contrabando. O veículo que vinha de Brasileia, a mercadoria, o condutor e o passageiro, que disse ser o dono dos produtos, foram encaminhados a Polícia Federal.

Já no início da noite, mais dois flagrantes também foram registrados. O primeiro, um caminhão que vinha de Plácido de Castro carregado de sacos de carvão, frutos de exploração clandestina. O caminhão foi apreendido e encaminhado à Polícia Federal juntamente com o motorista que não teve sua identidade revelada.

O segundo delito trata-se de tráfico de drogas, no qual o motorista peruano que vinha de Epitaciolândia, também foi preso transportando mais de seis quilos de cocaína escondidas nas estruturas de uma mala e também foi encaminhado à PF.

De acordo com o delegado Rêmulo Diniz, também coordenador do Gefron no Acre, essa primeira atividade foi de caráter experimental, mas que já mostrou um resultado bastante positivo e que a finalidade do Gefron é atuar em toda a fronteira de forma móvel, conforme as demandas da Inteligência das forças de segurança.

“Nós temos uma extensão territorial longa, dois países vizinhos maiores produtores de cocaína, além de outros crimes praticados como contrabando e descaminho. Por isso a importância da atuação do Gefron nessas e outras operações que ainda serão realizadas”, finalizou.

A atuação do Gefron-AC, está no contexto da Operação Hórus por meio do Programa Vigia desencadeada também nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia.

