Na manhã deste domingo 30, as Polícias Civil e Militar de Acrelândia atenderam uma ocorrência na qual dava conta que integrantes do Comando Vermelho estavam no loteamento próximo ao Lixão de Acrelândia com objetivo de executar uma família.

Os Policiais realizam um cerco na região porem os mesmos conseguiram se evadir do local. Durante o período a Equipe de Investigações da Polícia civil e a Polícia Militar realizam uma perseguição aos suspeitos depois de informações que eles estavam na mata nas proximidades de Acrelândia.

Por volta das 7 horas desta segunda-feira 01, a polícia lograram êxito na captura de cinco suspeitos entre os quais uma mulher e dois menores, Jamaico Silva Santos, Thais dos Santos Chagas e José Lucas Menezes Rodrigues já estavam Vila Redenção, além dos menores J. M. S e J. S. S. que são membros da facção local de Acrelândia, segundo a polícia, todos fazem parte Comando Vermelho oriundos de Rio Branco.

Com os suspeitos a polícia apreendeu um Fuzil e 2 revólveres calibre 38 que seria usados pela quadrilha na ação criminosa.

Segundo a polícia, a tentativa de execução da família que mora nas proximidades do Lixão de Acrelândia, é motivada por vingança entre facções rivais. A polícia conseguiu apurar, que um membro desta família que pertence outra facção, teria executado em Rio Branco um membro do Comando vermelho que estava em um velório na capital. Na semana passada, três homens foram presos em Acrelândia com objetivo de realizar a execução, como a polícia conseguir prender o trio, foi enviado para a cidade neste final de semana mais os cinco suspeitos na tentativa de executar ação, porem foi impedida por uma ação rápida e enérgica da polícia com base em informações Fonte: acrelandianews

