Um jovem que não teve seu nome divulgado, sofreu um acidente no Bairro Ferreira Silva na tarde desta quarta-feira (30), ao lado do Centro Cultural do Município de Brasiléia, quando chocou sua moto contra um carro que invadiu a preferencial em um cruzamento.

O choque da moto fez com que o jovem batesse contra o para-brisa, passando por cima do carro modelo Ford/Fiesta. A moto ficou bastante danificada e o carro sofreu avarias. Já o jovem, teve uma fratura no fêmur da perna direita.

Agentes do Ciretran estiveram no local e realizaram os procedimentos sobre o caso. Devido a gravidade do ferimento, foi necessário a transferência do jovem para a Capital, onde passou por cirurgia por volta das 20h00.

Veja vídeo reportagem.

