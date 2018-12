Um acidente ocorrido no início da tarde desta quinta-feira (27), por volta das 13h30 no ramal do Polo Wilson Pinheiro, com acesso pela BR 317 (Estrada do Pacífico) no km 4, deixou três feridos, sendo necessário o resgate pela equipe dos Bombeiros do 5º Batalhão localizado em Epitaciolândia.

Segundo foi levantado até o momento, um casal que ia almoçar em uma chácara localizada no ramal, foi surpreendida por outra moto sentido contrário, causando um forte choque frontal fazendo com que todos caíssem machucados.

A jovem Milena Nascimento de Moura (18), que estava na garupa da motocicleta modelo Honda/Bros, sofreu um corte no joelho e no pé esquerdo. O condutor, Bruno Taques (20), também sofreu corte no joelho e sentia dores no braço esquerdo.

Já o condutor da moto boliviana, Geneis de Freitas, sofreu um corte profundo na altura da panturrilha esquerda. Todos foram atendidos no local pela equipe de Socorristas dos Bombeiros, para em seguida serem levados com ajuda de uma equipe do Samu, para o hospital de Brasiléia.

Uma equipe do Detran também foi até o local do acidente, para registrar a ocorrência e apurar as possíveis causas, uma vez que aconteceu numa reta. Segundo foi informado pela equipe de socorristas, ninguém corria risco de morte e ficariam em observação após receberem o devido atendimento.

