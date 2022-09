Acidente envolvendo três motos em ramal de Xapuri deixa um em estado grave e três feridos

O assaltante Dhose de Souza da Costa, de 22 anos, detento monitorado por tornozeleira eletrônica, foi ferido com um tiro na tarde desta quinta-feira, 1°, após, juntamente com um comparsa, tentar roubar um restaurante situado na rua Honório Alves, no bairro Quinze, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, os criminosos chegaram em um Fiat Uno de cor branca. Diogo e o comparsa desceram do carro com uma arma de fogo, invadiram o restaurante e anunciaram o assalto. Um policial que estava à paisana no local reagiu e efetuou um tiro, que atingiu Diogo na cabeça e o outro criminoso na perna.

Mesmo ferido, Diogo ainda conseguiu correr cerca de 10 metros e caiu em via pública. Já o outro bandido correu até o carro e fugiu.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Diogo ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, o paciente foi entubado e seu estado de saúde é grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida colheram as características dos outros criminosos e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

