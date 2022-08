Acidente grave na BR, deixa vítimas com perna dilacerada e múltiplas fraturas

O senador Marcio Bittar, candidato do União Brasil ao governo do Acre, recebeu do partido, via Fundo Eleitoral, R$ 3,2 milhões. O valor chega perto do permitido para gasto em campanha no primeiro turno, que é de R$ 3.557,761,23. Bittar ultrapassou Petecão (PSD), que recebeu R$ 3 milhões do Fundo.

O governador Gladson Cameli ainda não recebeu nada do Fundo Eleitoral. A adversária dele do MDB, Mara Rocha, também está “lisa”. Ainda não consta no site do Tribunal Superior Eleitoral valores para os dois candidatos.

Nilson Euclides, do PSOL, recebeu R$ 213.285,92. David Hall, do AGIR, tem em conta R$ 100 mil.

Já o petista Jorge Viana recebeu exatamente do Fundo Eleitoral R$ 750 mil. Outros R$ 214.140,00 vieram de doações, totalizando R$ 964.140,00.

