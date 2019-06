O idoso identificado como Vantuir Donizete, de 62 anos, foi a vítima fatal de um acidente ocorrido na noite de quinta-feira (6) na altura do km 479 da BR-364, entre os municípios de Cacoal e Presidente Médici, no interior de Rondônia. Uma outra pessoa também ficou ferida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o idoso seguia viagem em um Fiat Estrada e ao tentar atravessar a rodovia aconteceu a colisão com outro veículo do mesmo modelo. Donizete ficou preso às ferragens do carro e morreu antes da chegada do socorro.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros socorreu o homem que estava no outro veículo e o encaminhou a um hospital da região. O corpo do Idoso foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde após os procedimentos necessários foi liberado para velório e sepultamento.

