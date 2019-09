O mau estado de conservação de vários trechos da rodovia AC-485, também chamada de Estrada da Borracha, que liga a sede do município de Xapuri à BR-317, pode ter sido a causa de mais um acidente de moto ocorrido no fim da manhã desta segunda-feira, 2, nas imediações da Fábrica de Preservativos Natex.

O acidente ocorreu quando o piloto de uma motocicleta Honda CG Titan, Odirley Diogo da Silva, 42, perdeu o controle do veículo após um dos pneus ter estourado, caindo numa das laterais da estrada. Ele levava o sobrinho, Ney Roberto Monteiro Júnior, 16, para fazer uma radiografia na cidade de Brasiléia.

As duas vítimas deram entrada no hospital Epaminondas Jácome, por volta das 11 horas da manhã, onde receberam os primeiros atendimentos. Odirley Diogo teve constatada uma fratura de clavícula, além de escoriações. O garoto Ney Roberto, que já tinha uma fratura em um dos dedos, teve machucaduras pelo corpo e reclamava de dores.

Até o fechamento dessa matéria, ambos aguardavam o retorno da única unidade do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) disponível no hospital de Xapuri para serem transferidos ao Pronto Socorro de Rio Branco. Logo após resgatar as vítimas no local do acidente, a viatura se deslocou à capital acreana com uma grávida apresentando complicações de parto.

O acidente chama a atenção para as más condições da rodovia estadual em diversos trechos, o que vem ocasionando vários acidentes nos últimos meses. No local onde a motocicleta perdeu o controle e caiu, há uma enorme cratera onde outros incidentes envolvendo carros e motocicletas já ocorreram.

