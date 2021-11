Acidente na Estrada da Borracha mata neto do Raimundão, primo de Chico Mendes

Por Raimari Cardoso

Um acidente ocorrido na Estrada da Borracha (AC-485), a cerca de 2 quilômetros de Xapuri, na noite desta quarta-feira (17), tirou a vida do jovem William Wallace Barbosa Barros, de 21 anos de idade, neto do seringueiro Raimundo Mendes de Barros, o Raimundão.

Pelas informações levantadas, o rapaz trafegava pela rodovia estadual em uma bicicleta, próximo à entrada para a sua residência, quando foi atingido por um caminhão boiadeiro que seguia no mesmo sentido. O acidente aconteceu no começo da noite.

William Wallace é filho do artista plástico Raimauro da Conceição Barros, que foi assassinado em Rio Branco, no bairro Cidade Nova, aos 41 anos de idade, no dia 25 de janeiro de 2018. A nova tragédia da família Barros foi muito comentada na internet.

“É difícil ter que lidar com tudo isso, é muita perda pra gente. Um dia eu estava perdendo teu pai, depois teu tio e agora tu. O coração que não estava bom, agora está pior ainda. Eu não consigo nem acreditar, te juro meu filho”, postou no Facebook a tia de William, Ronaira Barros.

