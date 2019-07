Duas irmãs não resistiram aos ferimentos e morreram antes de receber socorro

Um grave acidente envolvendo um carro modelo Chery/FACE, placas NAB 0586, que trafegava na BR 317 (Estrada do Pacífico), rumo ao município de Assis Brasil com cinco ocupantes, capotou após o condutor perder a direção e sair estrada.

Segundo foi apurado, quatro dos integrantes são da mesma família, a mãe; Luziete Silva e Silva (40), o filho que dirigia; Francisco Sávio Silva de Oliveira (20), suas duas irmãs; Yanlla Thyfany Silva Oliveira (17) e Victória Evelyn Silva Nascimento (10); mais um amigo, Saymon Freire da Silva (20).

O acidente aconteceu no km 55, por volta das 16 horas. O motorista contou à reportagem que teria cochilado na direção e quando percebeu, não teve muito o que fazer e viu o veículo sair da estrada e capotar algumas vezes.

Infelizmente, ao capotar, as jovens e o rapaz que estariam sem o cinto de segurança no banco de trás, sofreram fortes impactos causando a morte inicial de Yanlla Thyfany. Sua irmã, mesmo com ajuda de terceiros, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar no hospital de Brasiléia.

O amigo Saymon, foi comprovado uma fratura na coluna, além de ferimentos internos. Seu estado de saúde foi considerado grave, sendo necessário sua transferência em caráter de urgência após ser atendido pela equipe plantonista, pois, corria risco de morte.

Já a matriarca, foi levantado que havia fraturado a clavícula, além de algumas luxações pelo corpo, sendo necessário ser sedada, ficando em observação. Foi informado que familiares estaria se deslocando da cidade de Senador Guiomard (Quinari), para tratar dos trâmites da liberação dos corpos, devido a falta de documentos.

Agentes da Polícia Militar, Polícia Técnica e Civil, foram até o local para realizar os Boletim de Ocorrência (B.O.). O acidente com vítimas está sendo investigado pelas autoridades competentes.

Mais informações sobre o acidente a qualquer momento.

