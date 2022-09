Acidente violento na BR 364, entre Vilhena e Pimenta Bueno, envolveu carretas e ônibus e deixou policial militar preso a ferragens

13/09/2022 13:08:00

Acidente aconteceu nas proximidades do distrito do Guaporé



Um violento acidente na BR 364, próximo do distrito do Guaporé, que fica a cerca de 90 km de Vilhena, deixou gravemente ferido o motorista de um carro de passeio na manhã desta terça-feira, 13.



De acordo com o áudio gravado pela passageira de um ônibus, que também foi atingido após o choque entre três carretas, o motorista do “carro baixo”, que ficou prensado entre os veículos de carga, ficou preso às ferragens.



Ainda não foram divulgadas as causas da batida, mas informações extraoficiais dão conta de que o motorista do carro esmagado é um policial militar da cidade de Cacoal.



Apesar da situação em que ficou o veículo que ele dirigia, o militar foi socorrido com vida e levado para o hospital Ana Neta, em Pimenta Bueno. Apesar dos ferimentos, o estado dele é estável.



