Vários acidentes foram registrados neste final de semana, nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, como também, na BR 317. Em alguns desses, o registro só foi feito por fotos em publicados em redes sociais.

Na noite de sexta-feira, dia 14, um veículo modelo Peugeot, teria perdido o controle no Bairro Aeroporto em Epitaciolândia, tombando lateralmente no barranco ficando próximo as carretas que ficam estacionadas.

Não se tem registro se o condutor(a) teria sofrido algum ferimento. Já no sábado pela manhã, também publicado nas redes socais, um veiculo modelo Renault/Duster, colidiu contra uma barreira de segurança quando descia a avenida Marinho Montes, com acesso à Rui Lino.

As informações dão conta que seria um policial, que foi conduzido ao hospital com ferimentos leves e não corria maiores riscos. O motivo que o fez perder o controle e bater contra a barreira, está sendo levantado.

Caso não houvesse a barreira, o veículo teria batido na parede da farmácia existente no local. Já durante a noite, um motociclista sofreu um acidente na parte alta da cidade, também na avenida Marinho Montes.

As fotos apenas mostram o homem caído na Avenida e não foi possível obter dados do acidente. O mesmo teria sido socorrido para o hospital, onde ficou em observação e não corria risco de vida.

Já na manhã deste domingo, um motociclista e o carona que se deslocavam pela BR 317, sentido capital (Rio Branco), para Epitaciolândia, sofreram também um acidente quando o piloto tentou desviar de um buraco na estrada.

Uma equipe de socorrista dos Bombeiros de Epitaciolândia, foram acionados para o km 18, para prestar socorro ao motociclista e a mulher que estava na garupa. Segundo foi levantado, Regineldo de Sales Braga (27) teve escoriações nos membros inferiores e superiores, além de suspeita de hemorragia interna, já que bateu com o abdômen. Também estava com palidez e sentia dores abdominais.

Já sua esposa, Regiane Sales Braga, sofreu apenas escoriações nos membros superiores. Ambos foram atendidos por uma equipe do Corpo de Bombeiros do Alto Acre e levados ao Pronto Socorro do Hospital de Brasiléia Wildy Viana, ficando em observação da equipe médica.

Recomendações:

Os Bombeiros da regional do Alto Acre, orienta a todos os condutores de veículos que tenham o máximo de cuidados nos trechos saindo de Epitaciolândia rumo à Xapuri, principalmente nos primeiros 30 km, ou vice-versa.

Existem muitos buracos que podem causar graves acidentes e o trânsito pela BR 317 no final do ano, fica mais intenso.

