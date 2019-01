Nota de repúdio ao aumento da tarifa de energia elétrica

A Associação Comercial do Acre – Acisa, vem a público se manifestar com repúdio ao ato unilateral de autorização de aumento sobre a tarifa de energia elétrica pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com reajuste de 21,29%, no dia 11 de dezembro de 2018.

A Acisa, como representante do comércio, serviços, indústria e agronegócios no Acre, entende que é inadmissível que o consumidor pague a conta pela má gestão dessa entidade ao longo dos anos. Além disso, vemos como abusivo o ajuste para os consumidores acreanos.

A Acisa salienta que o valor vai impactar negativamente no preço final dos produtos e serviços, assim como, agravar em todo comércio, geração de emprego e renda de todo o estado.

A Justiça Federal derrubou a liminar, da 2ª Vara da Justiça Federal do Acre impetrada pela Defensoria Pública do Estado, que suspendia o reajuste no Acre. Com a decisão, o aumento no valor da fatura de energia passou a valer desde ontem, terça-feira (29).

Em nome de todos os empresários do estado, a Acisa se coloca à disposição para podermos encontrar soluções plausíveis para garantia dos direitos de todos os cidadãos acreanos.

A diretoria.

