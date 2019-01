A nova gestão da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) deu mais um importante passo para consolidar o modelo de atuação do órgão no estado. A parceria entre Procon/AC e Defensoria Pública Estadual (DPE) foi formalizada esta semana durante reunião entre representantes das duas instituições.

Na prática o cidadão passa a contar com mais um auxílio na hora de exigir seus direitos enquanto consumidor. Com a parceria, tanto o Procon/AC quanto a DPE darão encaminhamento aos casos e atuarão em rede.

“Anualmente a Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor apresenta o ranking das empresas mais reclamadas do Acre. Esses dados são reunidos após análise das queixas recebidas pelos nossos atendentes. A parceria com a Defensoria Pública expande a nossa atuação, pois as informações serão compartilhadas de maneira conjunta”, lembrou Francisca Brito, diretora do Procon/AC.

A atuação das duas instituições pretende fazer também com que o cidadão fique mais atento aos seus direitos e deveres, como consumidor de bens e serviços. Exemplo disso é que nos últimos dias a população foi beneficiada com uma liminar, impetrada pela DPE, que impediu o aumento no valor da energia no Acre.

“Essa parceria vai garantir que as demandas e ações coletivas ganhem mais corpo, fazendo com que a sociedade se sinta mais amparada. Nossa vontade é fortalecer essa cooperação com o Procon/AC, inclusive tendo o órgão como parte integrante nas nossas atividades”, ressaltou a defensora pública-geral, Roberta de Paula Caminha.

