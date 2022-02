Ações policiais resultam na recuperação de veículo roubado, apreensão de arma e prisão na Lei Maria da Penha

Uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais – BOPE estava realizando abordagens de rotina em veículos que transitam na BR 317 que liga a Rio Branco até Assis Brasil, na tríplice fronteira acreana distante cerca de 330km da capital.

Segundo foi apurado, a abordagem de rotina em um taxi lotação, que havia saído da cidade de Assis Brasil, passando por Brasiléia e Epitaciolândia tendo como destino final, a capital acreana.

Durante a vistoria de rotina nos passageiros e suas bagagens, descobriram que uma passageira de nacionalidade peruana, estava levando uma quantia de aproximadamente 16,90kg de cloridrato de cocaína.

O trabalho do BOPE está inserido nas ações do Governo Federal, dentro das operações do V.I.G.I.A, onde visa combater as rotas do tráfico de drogas pelas fronteiras do Brasil, incluindo o Acre.

A mulher informou também que recebeu 1.500 reais para fazer a viagem e receberia o valor de 3.000 mil dólares, recebeu ordem de prisão e foi detida junto com a droga, sendo conduzida para delegacia da Polícia Federal na cidade de Epitaciolândia, pelo fato de ser considerado tráfico internacional de entorpecentes.

Em tempo, esse seria a primeira apreensão de drogas realizada nesse modo após a abertura das fronteiras no lado peruano, que aconteceu no dia 14 passado. A BR 317 é um dos principais corredores do tráfico de drogas advindos da Bolívia e do Peru.

