Aconteceu no Ceará: Mulher troca marido por traficante e após varias discussão, traficante executa mulher diante de sua filha. Veja o vídeo!

Uma mulher, ainda não identificada, de aproximadamente uns 35 anos, foi cruelmente morta pelo próprio companheiro. O caso aconteceu no Ceará, e veio a público na manhã desta sexta-feira (19).

Trocar o certo pelo duvidoso, é vantajoso? De acordo com informações de vizinhos, a mulher teria trocado o ex-marido, com quem tinha uma filha de 10 anos, para viver com o amante, um traficante da área com quem estaria se envolvendo. Eles resolveram morar juntos e no início tudo foram flores, ela dizia para todo mundo que o atual marido era o homem mais cheiroso do mundo e que havia se apaixonado por isso. Mas os moradores da área relatam que o casal passou a ter brigas constantes e em um desses desentendimentos, o traficante resolveu a matar a mulher.

Um vídeo registrado pelos amigos do traficante mostra o momento em que ele entra na residência onde morava com a mulher e a chama para conversar fora de casa. É possível observar a presença da filha dela brincando em uma cama e uma senhora, que supostamente seria a mãe do homem.

Ele chama a mulher para conversar do lado de fora da casa, pede que ela feche a porta e dispara vários tiros contra ela. É possível ainda ouvir no vídeo, a filha dela chorando e gritando: ”Mãe!”.

Veja o vídeo:

Comentários