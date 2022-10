Acre abre quase 900 vagas de emprego com carteira assinada em agosto

Em todo Brasil, foram geradas mais 278 mil vagas com carteira assinada em agosto

Seguindo a tendência de alta em todo o Brasil, o Acre aumentou o número de vagas de emprego ofertadas em agosto. Ao todo, o estado abriu 858 novos postos de trabalho com carteira assinada no mês. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), formulado pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Ao longo de 2022, considerando os meses de janeiro a agosto, o estado somou 6.189 oportunidades a mais de empregos com carteira assinada. O setor de serviço, com 636 vagas, foi o que mais gerou empregos no estado em agosto.

No Norte, Pará (7.098 novos postos), Amazonas (4.088) e Tocantins (2.147) ocupam o pódio de maiores criadores de emprego. Na sequência, aparecem os estados de Rondônia (1.883), Roraima (1.081), Amapá (1.016) e Acre (858) fecham a contagem regional.

Somados, os sete estados do Norte foram responsáveis por 18.171 novos postos formais de trabalho em agosto. Com isso, do ponto de vista regional, o Norte notabilizou-se como o segundo grande destaque do oitavo mês do ano, tendo apresentado um crescimento de quase um por cento (0,90%) da força de trabalho, atrás apenas do Nordeste, que figurou o maior crescimento relativo entre as cinco regiões brasileiras.

Em números absolutos, a Região Sudeste foi a que mais gerou empregos no oitavo mês deste ano, com 137.759 novas vagas. A Região Nordeste aparece em segundo lugar, com um saldo positivo de 66.009 vagas (em julho foram 49.215 novos postos). Na sequência, estão o Sul, com 35.032 novos empregos (28.152 em julho), o Centro-Oeste, com 21.515, e a Região Norte, com 18.171 novos postos.

Entre os estados, São Paulo lidera lista, tendo registrado 74.973 novos postos. Além da Bahia e Pernambuco, quatro unidades da Federação fecharam o mês de agosto tendo criado mais de dez mil novos empregos: Rio de Janeiro (30.838), Minas Gerais (27.381), Paraná (15.118) e Santa Catarina (10.223).

Recorde absoluto

Com a geração dos mais de 278 mil novos postos, o país superou a marca de 42,5 milhões de empregos formais, o maior número já registrado no Novo Caged. Apenas entre janeiro e agosto deste ano, o saldo de empregos gerados alcança a marca de 1.853.298. Se forem considerados os últimos 12 meses, o total de novos postos formais abertos chega a 2.455.662.

Os dados de agosto demonstram, ainda, que somente no intervalo de julho de 2020 a agosto de 2022 — considerado o período de retomada do emprego formal — o país registrou um saldo positivo de 5.836.476 postos de trabalho.

O Caged serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho e, desta forma, subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.

Setores da economia

O Novo Caged de agosto mostra, ainda, que a geração de empregos no país se deu em todos os cinco setores monitorados. O setor de Serviços liderou mais uma vez, tendo criado 141.113 postos, um crescimento de mais de 59 mil novos empregos em comparação aos dados de julho. Na sequência, aparecem os setores da Indústria (52.760 postos), Comércio (41.886), Construção Civil (35.156) e Agropecuária (7.724).

Considerando todos os oito primeiros meses deste ano, o setor da Construção Civil tem o desempenho mais destacado, com um crescimento de mais de dez por cento (10,8%) no estoque de empregos formais. Todos os demais setores têm saldo positivo no acumulado do ano, com os serviços chegando a 1.027.288 vagas geradas em 2022 e a indústria tendo aberto 319.379 novas vagas.

É importante ressaltar que pelo terceiro mês seguido o salário médio real de admissão apresentou crescimento, fruto do aquecimento do mercado de trabalho e do sucesso das políticas de controle da inflação.

