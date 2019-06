Dados do Atlas da Violência assinado por 13 pesquisadores, apontam o Acre em primeiro lugar no Brasil com maior percentual de homicídios de 2007 a 2017. Foram 291,4% a mais no número de crimes contra a vida. Rio de Janeiro e São Paulo, tido como estados violentos houve reduções, -33,5% e -7,8% respectivamente.

Atrás do Acre, apenas o Rio Grande do Norte (228,9%), Ceará (159,7%), Sergipe (123,5%) e Tocantins (116%). Rondônia manteve se estável com 12,9% e Amazonas aumento de 95,3%.

Os estados da federação com menor índice foram: Minas Gerais (-2,7%), Rio de Janeiro -7,8% e Alagoas com -9,8%.

As informações do Atlas da Violência são do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde (SIM/MS).

Em todo o País o número de armas até abril na mão de civis teve aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2018, ou seja, de janeiro a abril.

