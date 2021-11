Acre confirma participação na 24ª conferência da UNALE

O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, participou na tarde desta segunda-feira(22), na esplanada do Palácio Rio Branco, da entrega de 32 novos veículos ao Instituto de Defesa Agropecuária do Acre, IDAF.

São 15 caminhonetes, 10 Jeeps SUV, cinco quadriciclos e duas vans , que somam um investimento de R$ 4,6 milhões.

Na presença do governador Gladson Cameli, do presidente do IDAF, Chico Thun, do líder do governo, deputado Pedro Longo, da deputada federal Wanda Milani, Nicolau destacou o premiado trabalho do instituto que colocou o Acre entre os estados livre da aftosa sem vacinação.

O presidente aproveitou o momento para solicitar atenção redobrada na fiscalização na divisa do Acre com o Amazonas, na estrada que liga Cruzeiro do Sul a Guajará. O presidente lembrou que no Amazonas ainda existem municípios que só irão receber o certificado livre da aftosa no ano que vem, por isso é necessário a presença constante das equipes no posto de fiscalização.

“O governador tem dado liberdade para os secretários trabalharem, e aqui o Chico está demonstrando que é possível avançar. Aproveito governador e secretário, para solicitar uma atenção especial para o Juruá, especialmente entre Cruzeiro do Sul é Guajará”, disse Nicolau.

