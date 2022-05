Acre é batido pelo Amapá e sofre quarta derrota na 2ª divisão do Brasileiro de Vôlei Sub-20

Por Saimo Martins

Na manhã desta quinta-feira, 26, o governador Gladson Cameli (Progressistas) resolveu, mais uma vez, quebrar o protocolo para dialogar com um animal réptil – um calango. A cena inusitada foi registrada pelo fotógrafo Diego Gurgel e publicada nas redes sociais do jornalista Altino Machado.

De acordo com Machado, o “calango se aproximou sorrateiramente enquanto o governador Gladson Cameli discursava na solenidade de entrega da revitalização do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre, no bairro 6 de Agosto”. Em seguida, Cameli inovou, se agachou e perguntou ao pequeno réptil como estavam as coisas.

No entanto, claro, o calango, por motivos óbvios que não fala, não respondeu e permaneceu em silêncio. Porém, o gesto acabou arrancando risos do público presente no local da solidariedade governamental.

Foto: Diego Gurgel

