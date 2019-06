De todos os estados brasileiros, o Acre é o que menos receberá profissionais contratados pelo programa do governo federal Mais Médicos. Enquanto Rondônia terá 45 e o Amazonas 32, o Acre vai receber apenas três médicos. Todos devem atender a região do Vale do Juruá.

Somente o município de Cruzeiro do Sul e o Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Juruá serão contemplados com os profissionais nesta fase do programa. Os moradores dessas localidades poderão contar com a presença desses profissionais já no final este mês de junho.

O resultado final da primeira fase dos médicos selecionados no 18º ciclo do programa foi divulgado pelo Ministério da Saúde nessa quarta-feira (19). Os candidatos escolhidos terão que se apresentar nos municípios entre os dias 24 e 28 de junho para o início das atividades de atendimento à população.

Os profissionais vão atuar na Atenção Primária das unidades de saúde de mais de mil municípios pelo Brasil, localizados nos 26 estados, além de 10 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

