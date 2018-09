O estado que tem o maior número de pessoas que concorrem a um mandato é o Pará

Com pouco mais de quinhentos mil eleitores aptos a votar, o Acre é o segundo estado da Região Norte com o menor número de candidatos nas eleições deste ano: 565. O estado que tem o maior número de pessoas que concorrem a um mandato é o Pará, com 853 candidatos.

De acordo com estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cinco candidatos disputam o cargo de governador no Acre. Outros seis disputam duas vagas no Senado federal, enquanto 84 candidatos brigam por uma das oito vagas de deputado a que o Acre tem direito na Câmara Federal.

Concorrem a uma das 24 vagas na Assembléia Legislativa do estado nada menos que 470 candidatos, que sonham com um mandato de deputado estadual. Como se pode ver, a busca por um mandato eleitoral ainda é a saída de muita gente.