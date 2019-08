O estado com a maior taxa é Roraima, seguido do Rio Grande do Norte.

O Acre é o terceiro estado brasileiro que apresenta o maior número de casos de violência contra a mulher. O estado é o terceiro quando o quesito é violência contra jovens. Os dados foram divulgados pelo Atla da Violência de 2019.

O levantamento divulgado pelo Atlas da Violência correspondem a dados levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no ano de 2017.

Segundo o levantamento, o Acre tem o quinto pior cenário quando se trata de veiolência contra jovens. São 126,3 assassinatos no estado a cada 100 mil jovens.

Já quando o assunto é violência contra mulher, o cenário ainda é bem pior, pois o Acre aparece em terceito lugar no ranking de estado mais violento contra mulheres.

O Brasil teve em 2017 uma média assombrosa de 13 mulheres assassinadas por dia. O estado do Acre é dono da terceira maior taxa do país, com 8,3 mulheres mortas em um universo de 100 mil. O estado com a maior taxa é Roraima, seguido do Rio Grande do Norte.

