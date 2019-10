A rodovia ligará Cruzeiro do Sul a Pucallpa

O vice-governador, Wherles Rocha, que esteve recentemente no Peru participando do Congresso Empresarial Amazônico, em Pucallpa, assinou juntamente com o governador de Ucayali, Francisco Pezo Torres, uma declaração de interesse pela construção da rodovia que ligará o Acre ao Peru.

A construção da Rodovia será entre Cruzeiro do Sul à capital da província de Ucayali, Pucallpa, no Peru. Sua extensão será de 230 km, e tem como objetivo ligar o Acre ao Peru pelo Vale do Juruá, abrindo assim mais uma porta de desenvolvimento econômico para ambas as regiões.

Na declaração de interesse eles apontam que é necessário construir uma estrada de 230 km ou ferrovia, conectando as cidades de Cruzeiro do Sul via Pucallpa a um porto marítimo do oceano Pacífico, como o porto de Callao, Chamcay, Chimbate e ou Salaverry.

Na declaração, as duas regiões destacam que a construção respeitará o meio ambiente e o ecossistema do território amazônico, com uma preocupação aos povos indígenas que vivem às margens da possível rodovia.

A declaração de interesse será entregue aos presidentes do Peru, Martin Vizcarra, e do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Na declaração é evidenciada a importância para a economia das duas regiões, que poderiam expandir o mercado com os países da Ásia.

“Estamos otimistas com esse projeto, pois ele representa muito para o Acre, que infelizmente vive até hoje na sua economia ligada a um cordão umbilical com o funcionalismo público, pois a expansão econômica privada nunca foi uma política de governo”, destaca o vice-governador.

