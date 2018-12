“Todo o rebanho dos Estados do Acre, Rondônia, parte do Amazonas e parte de Mato Grosso foram vacinados contra a febre aftosa neste ano, pela última vez, obedecendo todas as datas do calendário nacional”. O enunciado é de uma reportagem da Agência Brasil, que foi reproduzida por vários sites nacionais.

De acordo com a publicação, em maio do ano que vem, essas regiões ainda farão a vacinação dos animais mas, em novembro, estarão fora do calendário de vacinação de bovinos e bubalinos.

Isso é o que prevê o plano estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (Pnefa) prevê a retirada gradual da vacinação no País.

No ano que vem, serão feitas duas mudanças significativas na vacinação: a primeira modificação ocorrer com o tipo de vacina que será apenas bivalente. A segunda será a dosagem da vacina, que passará a ser de 2 ml, e poderá ser aplicada preferencialmente por via subcutânea por provocar menos reações, mas sendo aceita também a aplicação intramuscular.