Só em 2018 foram registrados 619 casos da doença em gestantes no Acre, segundo Ministério da Saúde

Dados do Ministério da Saúde, coletados entre 2008 e 2018, apontam que o Acre é o segundo estado do país com o maior número percentual de casos de sífilis detectados em gestantes.

A média do estado é de 37,8 crianças nascidas com sífilis para cada mil nascidos vivos. O estado só fica atrás do Rio de Janeiro, com taxa de 41,4. Em Rio Branco essa taxa é ainda maior, 56,8.

Só em 2018 foram registrados 619 casos da doença em gestantes no Acre. Já a sífilis congênita, que é quando a doença é transmitida da mãe para o filho, foram 98 casos registrados no mesmo ano.

Houve ainda 490 casos de sífilis adquirida e duas crianças menores de um ano morreram em decorrência da doença.

Os números do Acre ficaram bem acima da média nacional, que foi de 21,4 casos para cada mil nascidos vivos em 2018. A menor taxa foi registrada no Distrito Federal, com 12,2 casos.

