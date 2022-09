Acre é um dos 12 estados onde eleições devem ser decididas no primeiro turno, diz site

Atual presidente lidera levantamento induzido, enquanto o petista aparece em primeiro no cenário espontâneo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 39% e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 38% das intenções de voto para a Presidência da República, de acordo com um levantamento publicado pela Gerp nesta segunda-feira (5). Eles estão tecnicamente empatados.

Para a pesquisa da Gerp foram ouvidos 2.095 eleitores de 144 cidades do país entre 29 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2,18 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-09102/2022.

No cenário induzido, em que o nome dos candidatos é apresentado aos entrevistados, Bolsonaro tem 39% das intenções de voto, enquanto Lula tem 38%. Em relação à pesquisa anterior feita pelo instituto, Bolsonaro avançou um ponto percentual e Lula se manteve estável. Veja os números da pesquisa publicada nesta segunda:

Jair Bolsonaro (PL): 39%

Lula (PT): 38%

Ciro Gomes (PDT): 11%

Simone Tebet (MDB): 6%

Felipe D’Avila (Novo): 1%

Pablo Marçal (PROS), Soraya Thronicke (União Brasil), Vera Lucia (PSTU), Roberto Jefferson (PTB), Constituinte Eymael (DC), Sofia Manzano (PCB) e Leonardo Péricles (UP): 0%

Nenhum deles: 2%

Não sabe: 3%

No levantamento espontâneo, sem a apresentação de uma relação de candidatos, Lula está na frente, com 35%, enquanto Bolsonaro é o segundo, com 31%. Veja:

Lula (PT): 35%

Jair Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 3%

Felipe D’Avila (Novo): 1%

Nenhum deles: 2%

Não sabe/não respondeu: 21%

Votos por região, gênero, faixa etária e renda familiar

De acordo com a Gerp, Bolsonaro lidera as intenções de voto no cenário induzido em três regiões do país: Sul (48%), Centro-Oeste (55%) e Norte (41%). No Sudeste e no Nordeste, quem vence é Lula, com 39% e 47%, respectivamente.

O levantamento mostra, ainda, que Bolsonaro tem a preferência do eleitorado masculino, com 44% das intenções, ao passo que Lula tem mais votos entre mulheres, com 42%.

O petista tem mais votos do que Bolsonaro entre pessoas com idade entre 16 e 17 anos (59%), 18 e 24 anos (44%), 25 e 34 anos (42%) e 45 e 59 anos (40%). Já Bolsonaro lidera entre pessoas de 35 a 44 anos (42%) e com mais de 60 anos (54%).

Com relação à renda familiar mensal, Lula tem mais intenções de voto de pessoas que ganham um salário mínimo (51%), de um a dois salários mínimos (43%) e de 20 a 30 salários mínimos (46%). Bolsonaro é o preferido de quem recebe de cinco a 10 salários mínimos (43%), de 10 a 20 salários mínimos (41%) e mais de 30 salários mínimos (52%). Os dois estão empatados com o público que ganha de dois a cinco salários mínimos (38%).

