Acre é um dos estado com maior saldo negativo na Previdência e perde para São Paulo

De acordo com um levantamento realizado na última semana, Acre é o 18º estado no ranking da pesquisa com maior deficit na Previdência, com -156,96.

Os números apontam que estado líder no saldo negativo é o estado de Minas Gerais, que registrou -5.454,76.

Apenas o Amapá, Distrito Federal, Rondônia e Tocantins registraram saldo positivo no seu sistema próprio de aposentadoria e pensões.

Os números levam em conta os resultados divulgados no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do governo de cada estado, referentes ao segundo bimestre de 2019.

Somados os resultados dos 24 estados mais o DF, o rombo nas contas das previdências estaduais soma mais de R$ 20,9 bilhões – um crescimento de 12% na comparação com o mesmo período de 2018.

A posição que cada estado ocupa, interfere diretamente no pagamento dos servidores. O estado acreano perde para o Pará, Paraíba, Pernambuco e São Paulo.