O deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas) usou a tribuna no grande expediente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na manhã desta quinta-feira (23) para relatar os gastos públicos do Estado com contratação de advogados dativos para atender a população carente do interior no ano de 2018.

Segundo Diniz, os gastos foram realizados devido a falta de contratação de novos defensores públicos na gestão anterior, período em que foi realizado um concurso público para contratação de dezesseis profissionais.

“Eles não foram contratados por falta de previsão orçamentária. Foram gastos mais de R$ 15 milhões com contratação de advogados dativos para atender a população carente do interior do estado”, destacou.

Por essa razão, os deputados estaduais dizem que é preciso aumentar o valor destinado à Defensoria Pública do Acre de 0,9% para 2%. “As pessoa acham que é muito o percentual, mas, se gasta muito mais com contratação de advogados dativos”, ressaltou dizendo que o orçamento da Defensoria Pública é de R$ 24 milhões de reais por ano.

