Acre lança Carteira de Identidade Nacional e é o segundo estado do país a emitir o novo documento

O Acre lançou, na noite desta segunda-feira, 1°, o novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN). O estado é pioneiro nessa modalidade de emissão do documento, além de ser a segunda unidade da federação a implantar o tipo de identificação, que possui uma série de itens de segurança e se destaca, ainda, pela praticidade.

O modelo será emitido ao público a partir desta terça-feira, 2. No Acre, a nova carteira de identidade será expedida em três versões: papel-moeda (com a primeira via gratuita), policarbonato (opcional e com custo adicional) e digital.

“A nova carteira de identidade representa, acima de tudo, cidadania. Fora isso, facilitará bastante a vida das pessoas, já que várias informações estarão inseridas em um só documento”, enfatizou o governador Gladson Cameli.

A nova versão, que utilizará o mesmo número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), servirá, também, como passaporte. Todo o sistema do Instituto de Identificação do Acre já está atualizado e pronto para produzir o documento.

“É importante lembrar que o antigo modelo continua valendo por um período de dez anos. Quem possui o documento dentro da validade não precisa renovar a carteira de identidade”, explicou o delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel.

