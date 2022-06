Acre notifica 1° caso suspeito de Varíola do Macaco em Rio Branco

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

O Município de Epitaciolândia/AC, através da Comissão Municipal Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a Tomada de Preços n° 001/2022 (OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para pavimentação asfáltica em via urbana, com drenagem e calçadas, no município de Epitaciolândia, Convênio nº 884141/2019 – Ministério da Defesa), com data de abertura marcada para o dia 21/06/2022 ás 09:00 horas, fica prorrogada para o dia 27/06/2022 ás 09:00 horas.

Epitaciolândia/AC, 13 de junho de 2022.

Agleison Rodrigues dos Santos

Presidente da CMPL

Portaria n° 002/2022

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2022

O Município de Epitaciolândia/AC, através de seu Pregoeiro, torna público a todos os interessados que o Pregão Presencial SRP n° 019/2022 (OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção em geral, para atender as necessidades do Município de Epitaciolândia/AC), com data de abertura marcada para o dia 22/06/2022 ás 08:00 horas, fica prorrogada para o dia 30/06/2022 ás 08:00 horas.

Epitaciolândia/AC, 13 de junho de 2022.

Agleison Rodrigues dos Santos

Pregoeiro Oficial

Decreto n° 006/2022

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2022.

DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 14/06/2022 à 28/06/2022.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.

DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2022, a partir das 11:00 horas (horário de Brasília-DF), através do site www.comprasnet.gov.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, através dos endereços eletrônicos: [email protected], http://sistemas.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/ e www.comprasnet.gov.br.

OBJETO: Aquisição de equipamentos agrícolas em atendimento ao Convênio n° 910555/2021/MD, visando suprir a demanda da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia/AC.

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.

Epitaciolândia/AC, 14 de junho de 2022.

Agleison Rodrigues dos Santos

Pregoeiro Oficial

Decreto n° 006/2022

