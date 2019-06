O Acre está entre os estados que mais perdem água por causa de problemas com vazamentos, falhas e ligações clandestinas.

Oito estados do país perdem metade ou mais da água que produzem com problemas de vazamentos, ligações clandestinas e falhas de leitura de hidrômetro, segundo estudo do Instituto Trata Brasil com a GO Associados, obtido pelo G1 e divulgado nesta quarta-feira (5).

O Acre está entre os estados que mais perdem água por causa de problemas com vazamentos, falhas e ligações clandestinas. O estado perde 60% de toda sua água tratada pelo Depasa.

Em Roraima, estado com o pior índice, a perda na distribuição chega a 75%, o que significa que, a cada 100 litros de água captada, tratada e pronta para ser distribuída, 75 litros ficam pelo caminho. Em seguida, estão Amazonas (69%) e Amapá (66%).

Dos oito estados, cinco estão no Norte e três, no Nordeste, regiões que, historicamente, apresentam os piores índices de saneamento do Brasil.

